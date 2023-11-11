لا يفوتك هذا المساء| موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024.. وتعرف على رسوم التقديم فى امتحانات الثانوية العامة

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار عن الحج وأخبار تعليمية، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار المساء.

تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

تبحث شريحة كبيرة عن تكلفة حج القرعة 2024 لتجهيز قيمة الحج بعد إعلان نتيجة حج القرعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وقد حددت وزارة الداخلية موعد إجراء قرعة الحج، ولذلك يتساءل العديد من المواطنين عن تكلفة حج القرعة 2024 خلال هذا العام.

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الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الإريترى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات.

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"نفسي أحضن كل الموجوعين".. ماذا قال سيد رجب عن أهل غزة؟

أعرب الفنان سيد رجب، عن استياءه الشديد من الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة، والشهداء الذين ارتقوا على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجزرة التي ارتكبت في حقهم منذ يوم الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي.

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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رسوم دخول الامتحانات لعام 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2024، وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى فى اتخاذ أولى الإجراءات من أجل الامتحانات.

وفي البداية، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن التحويلات للجان الممنوعة لا يتم إلا من خلال لجنة فى وزارة التربية والتعليم وهى التى تقرر.

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