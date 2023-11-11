الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الإريترى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن التطلع المتبادل لإريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والسودان والصومال وأمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.