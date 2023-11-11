"نفسي أحضن كل الموجوعين".. ماذا قال سيد رجب عن أهل غزة؟

أعرب الفنان سيد رجب، عن استياءه الشديد من الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة، والشهداء الذين ارتقوا على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجزرة التي ارتكبت في حقهم منذ يوم الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي.

وقال سيد رجب في حواره ببرنامج soldout، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على المنصة الرقمية واتش ات: “كل يوم بقلب في الموبايل وأنا قلبي موجوع وبحاول أعرف أخبار إخواتنا في فلسطين، أنا نفسي أروح أحضن كل الموجوعين في غزة وكان عندي إحساس بالخوف والقلق على أخبار الأطفال، نفسي أقولهم كفاية”.

وقرر الفنان سيد رجب، توجيه رسالة للسيدة الفلسطينية أم العبد، صاحبة أغنية شدوا بعضكوا يا أهل فلسطين شدوا بعضكوا، التي انتشرت أغنيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي انزعجت كثيرًا بعد معرفتها هذا، إلا أن الفنان سيد رجب قرر إرسال رسالة لها قائلًا: “صوتك أكبر من عمر الاحتلال”.

عروض Sold Out

وتضمنت الحلقة كيفية المقاومة والتعافي والتمسك بالحياة والأمل في ظل الظروف والأوقات الصعبة بالحكايات والغنا، وذلك يوم الخميس 2 نوڤمبر الساعة 8:30 مساءً على مسرح تياترو أركان في الشيخ زايد.

تتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.