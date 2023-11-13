"جثامين تحلّلت".. الصحة الفلسطينية تكشف آلام 24 ساعة على أهل غزة

مئات المرضى والنازحين محاصرون داخل مستشفى الشفاء الذي غرق في الظلام، بينما تصر إسرائيل على توجيه غارات إسرائيلية نحو محيط المستشفى وقتل من يخرج منها أطباء كانوا أو مدنيين، ليُصبح الوضع في مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة، "كارثية" مع انهيار الوحدات الأساسية، إضافة إلى الجرحى والمصابين من الأطفال والكبار التي أصبحت حياتهم مهددة بعد نفاد إمدادات الأكسجين واستنفاذ الأدوات الطبية وتعطيل الخدمات الصحية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير أبرز الأحداث والمعطيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

عدد الشهداء في قطاع غزة

وقالت الصحة الفلسطينية إنَّه حتى مساء الأحد 12/11/2023، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 11180 شهيدًا، بينهم 4609 طفلًا، و3100 امرأة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 28200 جريحًا لا يزال أكثر من 3250 مواطنًا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفلًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية وفاة 6 أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء في غزة، بسبب نفاد الوقود وخروج أقسامه عن الخدمة بعد حصاره من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت أنَّه أصبح عدد المشافي التي خرجت عن العمل 25 مستشفى من أصل 35 وذلك بسبب القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود.

عدد الشاحنات التي دخلت غزة

أشارت إلى عبور مجموعه مكوّنة من 76 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الصحية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام ومنتجات النظافة من مصر إلى غزة في 12 نوفمبر حتى الساعة 18:00، مُشيرة إل أنَّ عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 أكتوبر وصل إلى 981 شاحنة.

الدفن لا يقبل 100 جثة تحللت جثامينهم داخل مستشفى الشفاء في غزة

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من عدم قدرة العاملين في المستشفى على دفن جثث نحو 100 حالة وفاة والتي بدأت تتحلل في ساحة المستشفى، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالنفايات الطبية المتراكمة داخل الأقسام.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أنَّه اعتبارًا من 11 نوفمبر، كانت سبع سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الشمال لا تزال تعمل، ولكنها معرضة لخطر التوقف التام عن العمليات بسبب نفاد الوقود.