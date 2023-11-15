الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قذائف كالبرق.. لقطات من القصف الإسرائيلى على غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

وثّقت كاميرا القاهرة الإخبارية، عبر البث الهوائي للقناة، لحظة تعرّض قطاع غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقذائف التي تظهر كالبرق في السماء.

وفي وقت سابق، أكدت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من خان يونس، أن محافظات غزة المختلفة ما زالت تشهد غارات عنيفة في مناطق مختلفة، حيث كان آخر هذه الاستهدافات وأكثرها هو استهداف منطقة النصيرات السكنية، حيث أدى هذا الاستهداف إلى سقوط 23 شهيدًا وعشرات الجرحى ولا تزال هناك محاولات جارية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مؤكدة أنه تم استهداف عدة منازل في المنطقة السكنية وليس منزلًا واحدًا.

 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي قصف

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