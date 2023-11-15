الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حماس لم تُبلغ إيران بالهجوم وطهران لن تدخل الحرب بالنيابة عنها

آية الله خامنئي وإسماعيل
آية الله خامنئي وإسماعيل هنية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجّه رسالة واضحة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال لقائهما في طهران أوائل الشهر الجاري، مفادها بأن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر وأن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس؛ وذلك نقلًا عن 3 مسئولين إيرانيين كبار لوكالة رويترز.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أنه وفقًا لتقرير رويترز عن المسئولين الإيرانيين اللذين لم تكشف عن هويتهما، فإن خامنئي أخبر "هنية" أن طهران ستستمر في دعم الحركة سياسيًا ومعنويًا، لكنها لن تتدخل مباشرة في الحرب.

واستقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد 5 نوفمبر الجاري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

القاهرة الإخبارية حركة حماس طهران هجوم السابع من أكتوبر الحرب

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