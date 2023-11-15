ماكرون يندد بشدة بقصف البنى التحتية المدنية فى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يندد بشدة بقصف البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي، أعلن عن أن بلاده ستواصل العمل من أجل حل الدولتين، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة احترام قواعد الحرب والقانون الإنساني، مشيرًا إلى أن أولوية بلاده هي تحرير كل المحتجزين في قطاع غزة.