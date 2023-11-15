الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون يندد بشدة بقصف البنى التحتية المدنية فى قطاع غزة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يندد بشدة بقصف البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي، أعلن عن أن بلاده ستواصل العمل من أجل حل الدولتين، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة احترام قواعد الحرب والقانون الإنساني، مشيرًا إلى أن أولوية بلاده هي تحرير كل المحتجزين في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة حل الدولتين

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