بمشاركة 16 دولة.. وزير الرياضة يشهد قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد بالقاهرة

شهد مساء، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال رقم ٢٦ والتى استضافتها دار البنك الأهلي بالقاهرة.

وفي كلمته، أكد وزير الرياضة قوة المستوي الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، والذي دائما ما يقدم للجمهور المصري ما يسعده ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز.

وقال صبحي إن مصر تمتلك من الإمكانيات البشرية والبنية الرياضية على أعلى مستوى، بالإضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى أدت إلى تحقيق الرياضة المصرية لأفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج على مستوى جميع الألعاب والأعمار فى جميع البطولات العالمية والقارية.

كما توجه بتحياته وشكره إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الدكتور حسن مصطفي، والذي قدم الكثير للارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية.

واختتم وزير الرياضة حديثه، قائلا إن الجمهور المصري لايقبل من المنتخب المصري لكرة اليد بصفة خاصة سوي التتويج بالبطولات وهو قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال، والذي جعل طموحات الجمهور المصري فى عنان السماء؛ نظرا للمجهود المبذول واللعب الرجولى لرجال كرة اليد المعهود فى مشاركتهم فى جميع البطولات، كما حث الجمهور المصري على التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع المنتخب المصري.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي الدكتور منصور اريمو على حضورهم لمراسم البطولة والتى تستضيفها مصر، مشيدا بمنظومة كرة اليد المصرية وقوتها، مؤكدا ثقته بخروج تنظيم مصر للبطولة بأعلى مستوى.

وفى حديث الدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة بالشكر على تواجده، موضحا امتنانه وشكره العميق إلى القيادة السياسية لاستضافة مصر للعرس الإفريقي لكرة اليد.

فيما توجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برسالة الى الاعلام والصحافة لحثهم على التغطية للحدث الافريقي الكبير.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٩ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤، بمشاركة ١٦ دولة هم:

"مصر والجزائر وتونس وانجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا".



تأتي أهمية البطولة القادمة حيث إن المنتخب الفائز بها سوف يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس ٢٠٢٤، ويذكر أن منتخبنا القومي يحمل لقب النسخة الماضية.

كما شهد احتفالية قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد كوكبة من نجوم اللعبة، حيث تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي منصور اريمو وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة، ورموز كرة اليد والرياضة المصرية.