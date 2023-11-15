الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب: الشركة المتحدة ساهمت فى تطوير كرة القدم

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أشاد د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تطوير الرياضة المصرية.

وقال صبحي في مؤتمر الإعلان عن الشركات الراعية لحقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026: "الفترة الأخيرة شهدت استضافة مصر عدة أحداث رياضية، والهدف منها تطوير الرياضة المصرية من خلال الشركة الوطنية التي تقوم بهذا الدور الكبير، فهي تمثل الخط الموازي مع الوزارة من خلال تقديم اقتصاد رياضي خدمي للجماهير، وتخوض تحديات كبيرة لمنافسة الاحتكار الخارجي لكرة القدم".

وأضاف: "المتحدة دورها كبير في هذه التحديات، لأنها توصل رسائل دائمًا أن مصر قادرة على الوصول لأبعد نقطة في كل المجالات وخاصة في كرة القدم".

وأردف: "شكرًا للشركة المتحدة والقائمين عليها وتهنئة مني للأستاذ أسامة الشيخ بعد انضمامه لهذا القطاع، وهذا دليل على عودة الطيور المهاجرة لخدمة بلدها فى العديد من المجالات".

وأكمل: "اتحاد الكرة مهمته هي المنتخبات وحقق نجاحات كبيرة بعد نقل الدوري وأزماته لرابطة الأندية وتفرغه للمنتخبات".

وواصل: "نحاول من فترة طويلة التصدي للاحتكار، والدولة المصرية نجحت في تحرير الاحتكار في كرة القدم، والبداية هي حصول قناة مصرية على حقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وسبق أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى حقوق لقطات الإعادة في باقي المباريات.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، غدًا الخميس، بمواجهة منتخب جيبوتي، في السادسة مساءً ثم يحل ضيفًا على منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات يوم الأحد 19 نوفمبر في نفس التوقيت.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

أشرف صبحي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الشباب والرياضة تصفيات كأس العالم 2026 القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال 2026

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