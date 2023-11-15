وزير الرياضة يزور لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بمقر إقامتهم

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة لاعبي المنتخب الاولمبي فى مقر اقامتهم باحد الفنادق بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والبرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاولمبي المصري.

وأشار صبحي إلى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الاولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم فى منافسات الاوليمبياد القادم.

كما ثمن وزير الرياضة على تواجد واقامة تدريبات المنتخب المصري الاولمبي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وما تملكه من منشآت رياضية عملاقة والذي يمثل دعم نفسي كبير للاعبينا وايضا يدعو للفخر لجميع المصريين لامتلاكنا لأفضل مدينة رياضية بالعالم.

فيما قال جمال علام انه على ثقه كبيرة فى تحقيق لاعبي المنتخب الاولمبي وجهازهم الفنى لميدالية أولمبية بالاضافة لتقديمهم الأداء الذي يشرف الكرة المصرية.

ودخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكر تدريبي فى الفترة من ١٣ الجارى وحتى يوم ٢١ نوفمبر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة على ملعب نادي النادي احدى أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.