وزير الرياضة: تجهيز مقرات الوزارة بشمال سيناء لاستقبال مصابي غزة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "نعبر جميعا عن تضامنا وتعاوننا خلف رؤية الوطن وكلمته خلف قيادتنا السياسية، وتوحدنا جميعًا على قضية واحدة وهي التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار 35 يومًا من حرائق وقنابل وقتل أرواح بريئة تظل غزة صامدة ومصر داعمة قيادة وحكومة وشعباً، العالم يتغير ويتحول ولكن كلمة مصر موجودة، وجميعنا نناشد بعضنا البعض نتسابق ونتكامل نحو رؤية هذا الوطن وقيادته السياسية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتجهيز مقرات الوزارة بشمال سيناء لاستقبال أهالي مصابي غزة، وإطلاق مبادرة تبرع بالدم لأهالي غزة.