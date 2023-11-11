"مجاهدى سيناء": المؤسسات المصرية تقف بكل ما أُوتيت من قوة بجانب الشعب الفلسطينى

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن هناك العديد من المجازر ترتكبها إسرائيل، مضيفًا أن الشعب المصري لم ولن يتأخر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف جهامة، خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، أن المؤسسات المصرية تقف بكل ما أوتيت من قوة بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من القاهرة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ضد الانتهاكات الإسرائيلية، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز".