السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مجاهدى سيناء": المؤسسات المصرية تقف بكل ما أُوتيت من قوة بجانب الشعب الفلسطينى

الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن هناك العديد من المجازر ترتكبها إسرائيل، مضيفًا أن الشعب المصري لم ولن يتأخر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف جهامة، خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، أن المؤسسات المصرية تقف بكل ما أوتيت من قوة بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من القاهرة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ضد الانتهاكات الإسرائيلية، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز".

جمعية مجاهدي سيناء المؤسسات المصرية الشعب الفلسطيني الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

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