السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صوت غزة من القاهرة.. "إكسترا نيوز" تنقل وقائع الجلسة النقاشية لمجلس القبائل لدعم الشعب الفلسطينى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من القاهرة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ضد الانتهاكات الإسرائيلية، والمذاع على قناة "إكسترا نيو".

وتشارك في الجلسة النقاشية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وعدد من الوزراء في الدولة.

ومن أبرز الحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد عبدالجواد، والنائب عصام هلال والنائب عبدالوهاب خليل، والنائب أحمد دياب، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

غزة مجلس القبائل والعائلات المصرية الشعب الفلسطيني الجلسة النقاشية مستقبل وطن الأشقاء الفلسطينيين اكسترا نيوز

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