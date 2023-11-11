وزير الخارجية السعودى: اعتمدنا قرارات وآليات لكسر الحصار عن غزة فورًا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن إخواننا في غزة من حقهم أن يتوقعوا الكثير من القادة العرب، مؤكدًا أن القادة العرب والمسلمين اليوم يعملون على تلبية تلك التوقعات.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "اعتمدنا قرارات وآليات فاعلة على رأسها العمل على كسر الحصار فورًا عن غزة وإيصال المساعدات اللازمة إلى أهل غزة".

وأشار إلى أن هذا عمل آني سيسفر عن رفع المعاناة ويعري الممارسات الإسرائيلية وتقاعس المجتمع الدولي في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.