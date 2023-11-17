الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" تعيد تشغيل 3 قطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة".. اليوم

قطار
قطار

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل القطارات أرقام (122 إكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - وقطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا) بداية من اليوم الجمعة، طبقًا للجداول المرفقة.

 تشغيل 3 قطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة"

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يتم امتداد مسير القطارات أرقام (540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة) إلى محطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

وبدأت السكة الحديد، أمس الخميس، إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقًا للجداول المرفقة، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة.

كما أن هيئة السكة الحديد أعادت تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. 

السكة الحديد 122 إكسبريس قطار 547 ركاب القاهرة 327 ركاب شبين القناطر وزارة النقل

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