"السكة الحديد" تعيد تشغيل 3 قطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة".. اليوم

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل القطارات أرقام (122 إكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - وقطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا) بداية من اليوم الجمعة، طبقًا للجداول المرفقة.

تشغيل 3 قطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة"

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يتم امتداد مسير القطارات أرقام (540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة) إلى محطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

وبدأت السكة الحديد، أمس الخميس، إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقًا للجداول المرفقة، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة.

كما أن هيئة السكة الحديد أعادت تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.