الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء  دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33022 طن تشمل 6957 طن رمل و1000 طن فلوسبار و13069 طن يوريا و1530 طن ملح معبأ و10466 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30595 طن تشمل: 4800 طن خردة و1500 طن حمص و6067 طن زيت طعام و14255 طن قمح و2546 طن ذرة و4808 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1427 طن.

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 451 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 385 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2844 حاوية مكافئة.
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120475 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353943 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3713 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا، وعدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، وعدد 2 وحدة نهرية  بارج  بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ٨٠٠٠طن  أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 854 طن ) من القمح متجهه إلى امبابة،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4664 شاحنة.
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا.

 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابه، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات اخبار دمياط أحداث دمياط

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