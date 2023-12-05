الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

سقوط سيول وأمطار
سقوط سيول وأمطار غزيرة

شهدت مدينة مرسى علم بـ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، سقوط سيول وأمطار غزيرة ضربت عدة مناطق خارج وداخل المدينة امتدت إلى الطرق السريعة، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن معظم أنحاء المدينة.

وأكد شهود عيان من أهالي المدينة أن مياه السيول ضربت معظم انحاء المدينة وطالت مياة السيول طريق مستشفى اليوم الواحد، بجانب فصل التيار الكهربائي عن معظم الانحاء بالمدينة.

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وكشف شهود عيان لـ"الدستور"، أن هناك مياه غزيرة ملأت شوارع المدينة وفي معظم المناطق المنخفضة، ما أدى الي تعطل حركة السير بشكل كبير داخل المدينة والطرق الخارجية بها.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوي لمواجهة مياة السيول ومحاولت السيطرة علي الوضع بالمدينة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة. 

وشدد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

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جنوب البحر الأحمر مدينة مرسى علم امطار غزيرة التيار الكهربائي مستشفي اليوم الواحد

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