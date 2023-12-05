مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الغردقة اليوم

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتحالف الأحزاب المصرية، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية في انتخابات الرئاسة.

ويشارك فى المؤتمر النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، وعدد من رؤساء الأحزاب المشاركين في التحالف المصري للأحزاب المصرية.

وأكد هانى عبدالسميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، في بيان، أن المؤتمر يهدف لتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية، ودعوتهم إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن، وتأمين جبهتها الداخلية واختيار رئيس مصر القادم.

وأكد عبدالسميع ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي تظهر مصر بمظهر حضاري يليق باسمها ومكانتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الشباب فرصة كاملة في المشاركة السياسية والمساهمة في صنع القرار.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الجماهيري الحاشد الساعة الخامسة مساءً، وتنظمه أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية، وذلك لدعم وتأييد انتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار عواقل وعائلات البحر الأحمر.