عاجل.. "سيول البحر الأحمر" ترفع حالة الطوارئ وإسعاف مرسى علم يعلن جاهزيته

أعلن مرفق إسعاف البحر الأحمر، رفع درجه الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الأمطار والسيول التي ضربت مدينة مرسي علم.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد كبير من سيارات الإسعاف للتعامل حال وجود أي حالات او إصابات جراء السيول الغزيرة التي ضربت المدينة.

فيما توقفت حركة المرور من وإلى مدينة مرسي علم سبب تعرض الطرق للسيول التي أدت لقطعها، كما تشهد المدية انقطاعًا تمامًا للتيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.

وأكد عدد من أهالي المدينة أن السيول وصلت لمنطقة البلوكات وموقف سيارات الأجرة، واتجهت إلى البحر عن طريق الشيخ سالم وطريق مستشفى اليوم الواحد.

وشهدت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، سقوط سيول وأمطار غزيرة، ضربت عدد من المناطق خارج وداخل المدينة وامتدت إلى الطرق السريعة، مما أدى الي فصل التيار الكهربائي عن معظم أنحاء المدينة.

وأكد شهود عيان من اهالي المدينة أن مياة السيول ضربت معظم انحاء المدينة، وطالت مياة السيول طريق مستشفى اليوم الواحد، بجانب فصل التيار الكهربائي عن معظم الانحاء بالمدينة.

وكشف شهود العيان أن هناك مياة غزيرة ملأت شوارع المدينة وفي معظم المناطق المنخفضة مما أدى الي تعطل حركة السير بشكل كبير داخل المدينة والطرق الخارجية بها.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوي لمواجهة مياة السيول ومحاولت السيطرة علي الوضع بالمدينة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

سيول مرسي علم

سيول مرسي علم

سيول مرسي علم