لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.. وزير النقل يشهد إنشاء شركتين للموانئ

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يساهم بها كل من (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40%- هيئة ميناء دمياط 30%- الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%)، واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة– اختيار مراقب الحسابات– المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح، وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كل الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.

وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، حيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجستي (الإسكندرية/ جرجوب/ السلوم).

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والتي يساهم بها كل من (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40%- الهيئة العامة لميناء دمياط 30%- الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%)، واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة– اختيار مراقب الحسابات– المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية، وممارسة كل الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بأنواعها، خاصة أن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الإفريقية، لما يتمتع به من موقع متميز، وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس/ أسوان.

تأسيس الشركتين يهدف إلى إنشاء كيانات بحرية قوية لها القدرة على التنافسية وزيادة العوائد الاقتصادية

وصرح وزير النقل أن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كل الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي إطار ما تقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكل القطاعات، ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض، وإنشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية، والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري، وكذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بميناء جرجوب البحري، فقد تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 مترًا، وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2، وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترًا، وتم الانتهاء من "إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترًا- إنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 مترًا و670 مترًا- إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترًا".

كما تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر "200 متر ركاب، و500 متر بضائع عامة"، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر، وغاطس 18 مترًا بميناء برنيس البحري.

وزير النقل يشهد انشاء شركتين موانىء

وزير النقل يشهد انشاء شركتين موانىء

وزير النقل يشهد انشاء شركتين موانىء

وزير النقل يشهد انشاء شركتين موانىء

وزير النقل يشهد انشاء شركتين موانىء