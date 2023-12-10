ميناء دمياط يستقبل 13 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARNAK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 32010 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32010 طن تشمل: 7574 طن رمل و7621 طن اسمنت معبأ و7100 طن يوريا و1184 طن ملح معبأ و8531 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 37245 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37245 طن تشمل: 7901 طن خردة و8871 طن حديد و2273 طن خشب زان و12352 طن قمح و4000 طن ذرة و600 طن مولاس و50 طن معدات و3542 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1198 طن .