ميناء الإسكندرية يستقبل 90 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 30 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول سلع استراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بإجراءات التأمين

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كانت قد شهدت هيئة ميناء الإسكندرية، حركة ملاحة البحرية وتداول البضائع على الرغم من التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الأسكندرية في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فقد استمرت على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

وتم دخول وخروج 20 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 47 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1484حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 124 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.