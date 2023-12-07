الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة فينا غادرت 14 أخرى، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35412 طن تشمل 10257 طن رمل و5258 طن أسمنت معبأ، و11688 طن يوريا و8209 أطنان بضائع متنوعة.

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ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37881 طن تشمل 5340 طن خردة و5716 طن حديد و751 طن خشب زان، و10631 طن قمح و3400 طن زيت طعام، و8065 طن ذرة و1750 طن فول صويا و850 طن فلوسبار، و3262 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1378 طنا.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1097 حاوية مكافئة
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1097 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 62 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347661 طنًا.

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ميناء دمياط يستقبل 14سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم وشحن 50 حاوية 20 قدم، قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6042 شاحنة.

حركة الصادر مواني أرصفة ميناء دمياط ميناء الإسكندرية

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