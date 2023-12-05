الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن استقبال 15 سفينة ومغادرة 18 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

حركة الصادر من البضائع العامة


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24850 طن تشمل 7032 طن رمل و1250 طن فلوسبار و8674 طن يوريا و1035 طن ملح معبأ و6859 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33512 طن تشمل 5200 طن خردة و1100 طن فول صويا و3953 طن زيت طعام و14262 طن قمح و3850 طن ذرة و4500 طن بضائع متنوعة و2161 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 647 طنا.

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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124799 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3808 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم، و1 قطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4784 شاحنة.

ميناء دمياط موانئ قطاع النقل البحري النقل وزارة النقل

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