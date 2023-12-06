ميناء دمياط يستقبل 14سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21043 طن تشمل: 5442 طن رمل و50 طن اسمنت معبأ و1580 طن حديد و8757 طن يوريا و5214 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38123 طن تشمل: 4548 طن خردة و2350 طن زيت طعام و2140 طن فول صويا و10898 طن قمح و1728 طن حديد و950 طن فلوسبار و226 طن خشب زان و217 طن جرارات و7937 طن ذرة و6049 طن بضائع متنوعة و3592 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1080 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1095 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 89 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2103 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 125674 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 351951 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2667 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، وعدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 396 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 395 طنًا من القمح متجهه إلى امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4753 شاحنة.