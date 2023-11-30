الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، اليوم الخميس، أشار فيه، إلى أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 19874 طنًا
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19874 طنًا تشمل: 5377 طن رمل و 622 طن كحول و2890 طن يوريا و203 أطنان ملح معبأ و10782 طن بضائع متنوعة.

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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31346 طنًا تشمل: 1120 طن خردة و4090 طن حديد و2785 طن معدات و157 طن تفاح و4361 طن فول و1172 طن زيت طعام و12280 طن قمح و4500 طن ذرة  و881 طن خشب زان.

حركة الصادر من الحاويات
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1262 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4152 حاوية مكافئة.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119673 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 361496 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وشبرا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدمًا قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5297 شاحنة.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

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