الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

جريدة الدستور

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22971 طنا تشمل 5400 طن رمل و314 طن كحول و2433 طن كسب فول صويا و9324 طن يوريا و1950 طن ملح معبأ و3550 طن بضائع متنوعة.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47678 طن تشمل 5487 طن خردة و8024 طن حديد و1700 طن معدات و243 طن تفاح و7171 طن فول و14440 طن قمح و9263 طن ذرة  و1350 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1176 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4375 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 116612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 364491 طنًا.

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ميناء دمياط يستقبل سفينتي بضائع خلال 24 ساعة


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1136 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم وشحن 50 حاوية 20 قدم قادمان من الإسكندرية والعين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5482 شاحنة.

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