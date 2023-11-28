الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء العريش يستقبل مستشفى ميدانياً فرنسياً لعلاج جرحى غزة

ميناء العريش
ميناء العريش

استقبل ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء سفينة فرنسية في حضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ووفد فرنسي رفيع المستوى.

مستشفى متنقل

وقال المحافظ إن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريراً داخلياً و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

وأضاف شوشة أنه سيتم نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفى الفرنسي طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية والوفد الفرنسي.

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولى الوفد إنجازها في علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.

سيناء شمال سيناء العريش ميناء سفينة غزة فلسطين

مواد متعلقة

مستقبل وطن جنوب سيناء: بدء تسليم كارنيهات العضوية لهيئة مكاتب الحزب بالمحافظة

انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يكرم المشرف على مشروع ميكنة المخازن

تشكيل هيئة مكتب حزب مستقبل وطن فى جنوب سيناء

أكاديمية أوقاف السويس: اختبارات المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثامنة المتكاملة

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب السياسية

محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسة لمستفيدي "تكافل وكرامة"

انطلاق مسابقة أوائل الإعدادية بمعاهد "شمال سيناء الأزهرية"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

سيارة مسرعة تزهق روح شاب فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟