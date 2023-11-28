ميناء العريش يستقبل مستشفى ميدانياً فرنسياً لعلاج جرحى غزة

استقبل ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء سفينة فرنسية في حضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ووفد فرنسي رفيع المستوى.

مستشفى متنقل

وقال المحافظ إن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريراً داخلياً و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

وأضاف شوشة أنه سيتم نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفى الفرنسي طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية والوفد الفرنسي.

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولى الوفد إنجازها في علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.