ختام منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية "ECPC 2023"

اختُتِمت منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، ونظَّمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 6 إلى 19 أغسطس 2023.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس ECPC، وبيل باوتشر، المدير التنفيذي للمسابقة، بتكريم الفائزين من الطلاب في الحفل الختامي الذي أقيم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بحضور الأستاذ الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، اللواء محمود مصطفى عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء، والأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل، مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، والدكتور أحمد الشناوي، عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية، والسادة ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والجامعات، وصندوق الابتكار والرعاة.

وفي غضون ذلك، رحَّب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور، مُعرِبًا عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم الذي ظهر واضحًا طوال فترة المسابقة، كما أشاد شوقي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وجه "عبد الغفار" الشكر للمشاركين وشركاء النجاح والمسؤولين بالمركز الإقليمي للمعلوماتية والمشرفين على الطلاب، وكذلك لجنة التحكيم.

وأوضح "عبد الغفار" أن المسابقة تعتمد على إيجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط المسائل من خلال استخدام الخوارزميات والرياضيات لإنشاء الحل الأمثل لمشكلة معروضة في حدود زمنية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 240 فريقًا من أصل 2500 فريق (عشرة آلاف طالب وطالبة) من 96 جامعة ومعهد، وسيتأهل الفرق الثلاثون الأوائل الفائزون بنهائيات المسابقة للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات ACPC2023، التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، والمؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC.

من جانبه، قال بيل باوتشر، رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة: "نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية التي نعمل معها سويًا"، متوجهًا بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وفريق العمل على الدعم للمسابقة للخروج بهذه الصورة الرائعة.