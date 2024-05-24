الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك| قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى.. ووفاة شقيق مدحت صالح

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

ورثة مارادونا يطالبون بوقف مزاد على "كرته الذهبية"

قال محامو ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أمس الخميس، إنه يجب تجميد عملية بيع "الكرة الذهبية" التي حصل عليها النجم الراحل عام 1986، والمقرر أن تجرى خلال مزاد علني مطلع يونيو المقبل في فرنسا، وأشاروا إلى أن الكرة التي عثر عليها تاجر تحف هي ملكهم قانونيا.

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ملعب نهائى دورى أبطال أوروبا 2024

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والذي سيُقام بالعاصمة البريطانية لندن.

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وفاة شقيق مدحت صالح ونقابة المهن الموسيقية تنعيه

أعلن النجم مدحت صالح، منذ قليل وفاة شقيقه أحمد، وذلك عبر حسابه الرسمي،  بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وكتب مدحت صالح: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

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الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل

قالت منظمة الصحة العالمية،  إن شركات التبغ ما زالت تسعى جاهدة لاستهداف الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرياضة والمهرجانات الموسيقية وبالمنتجات الجديدة ذات النكهات، واتهمت الشركات بمحاولة إيقاع جيل جديد في حبائل النيكوتين. 

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عاجل.. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى لمبنى سكنى بمدينة غزة

سقط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين، مساء أمس الخميس، إثر قصف لمقاتلات إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في مدينة غزة، وأدى إلى حريق وأضرار ببناء آخر مجاور.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاع الذي سجلته منذ أول أمس، بعد أن ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية أول أمس الأربعاء 3 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024.

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