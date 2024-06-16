طلب التحريات فى اتهام مسجل بالاعتداء على فتاة بالمقطم

طلبت النيابة العامة بالقاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شخص مسجل جنائي بالاعتداء على طالبة بقطعة من الزجاج، وطلب السجل الجنائي للمتهم لبيان الجرائم التي اتهم فيها خلال الفترة الماضية.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من (طالبة، وطالب "مصابين بجروح وكدمات متفرقة" بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليهما باستخدام قطعة زجاج.

وبعد تكثيف التحريات تمكن ضباط المقطم من إلقاء القبض على المتهم الذي أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.