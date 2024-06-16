الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في ترعة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن انقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية بالجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن انقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية وجار البحث عن 3 مفقودين.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى ماركة سوزوكى" اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى انحرافها وسقوطها بالترعة المُشار إليها وتمكنت القوات من انتشال السيارة وتبين وفاة قائدها، كما تبين عدم وجود أي مستقلين برفقته حال وقوع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ترعة المريوطية أحد المواقع الإخبارية انقلاب سيارة ملاكى ماركة

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