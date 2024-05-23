الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم بصفة عامة والكرة الأوروبية بصفة خاصة، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بين فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، والذي سيقام على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الإطاحة بنظيره بايرن ميونخ الألماني بينما تخطى بوروسيا دورتموند عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني على مجموعة قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا.

ويمكنكم مشاهدة القناة بكل سهولة عبر قناة بين سبورت 1 على التردد التالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11013
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ⅔

كيف تأهل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

تمكن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، من التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام بايرن ميونخ. بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-2، أظهر الملكي قوته في الإياب على ملعب أليانز أرينا وحقق فوزا هاما بنتيجة 2-1 ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي بمجموع 4-3، في رحلته للبحث عن البطولة الخامسة عشر.

كما نجح بوروسيا دورتموند في خطف بطاقة التأهل للنهائي من باريس سان جيرمان، حيث حقق أسود الفيستيفاليا فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب إيدون بارك بنتيجة 1-0. 

وفي مباراة الإياب، حافظ بوروسيا دورتموند على نفس النتيجة لتكون مجموع المباريات 2-0.

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