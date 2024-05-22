موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني حيث يتطلع كل منهما للفوز بكأس البطولة الغالية والأهم في القارة العجوز من حيث بطولات الأندية، وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

كما يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة سيطرته وتحقيق الأرقام القياسية في هذا الحدث الكروي الضخم، وسيكون استاد "ويمبلي" في لندن مسرحا لهذه اللقاء الهام، حيث من المتوقع أن تشهد المدرجات تجمعا هائلا من عشاق اللعبة الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظات الإثارة والتشويق التي ستقدمها هذه المباراة يوم السبت، الأول من يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتبث مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بين سبورت حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة القناة بكل سهولة عبر قناة بين سبورت 1 على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

كيف وصل ريال مدريد مدريد وبوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، في التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام بايرن ميونخ. بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-2، أظهر الملكي قوته في الإياب على ملعب أليانز أرينا وحقق فوزا هاما بنتيجة 2-1 ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي بمجموع 4-3، في رحلته للبحث عن البطولة الخامسة عشر.

كما نجح بوروسيا دورتموند في خطف بطاقة التأهل للنهائي من باريس سان جيرمان، حيث حقق أسود الفيستيفاليا فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب إيدون بارك بنتيجة 1-0.

وفي مباراة الإياب، حافظ بوروسيا دورتموند على نفس النتيجة لتكون مجموع المباريات 2-0.