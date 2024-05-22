الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني حيث يتطلع كل منهما للفوز بكأس البطولة الغالية والأهم في القارة العجوز من حيث بطولات الأندية، وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة. 

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 

كما يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة سيطرته وتحقيق الأرقام القياسية في هذا الحدث الكروي الضخم، وسيكون استاد "ويمبلي" في لندن مسرحا لهذه اللقاء الهام، حيث من المتوقع أن تشهد المدرجات تجمعا هائلا من عشاق اللعبة الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظات الإثارة والتشويق التي ستقدمها هذه المباراة يوم السبت، الأول من يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

رسميًا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

ريال مدريد يعلن صفقة مبابى بعد نهائى دورى أبطال أوروبا

كورتوا يحرس مرمى ريال مدريد ضد دورتموند فى نهائى دورى أبطال أوروبا

القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024  

وتبث مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بين سبورت حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويمكنكم مشاهدة القناة بكل سهولة عبر قناة بين سبورت 1 على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11013
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔

كيف وصل ريال مدريد مدريد وبوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، في التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام بايرن ميونخ. بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-2، أظهر الملكي قوته في الإياب على ملعب أليانز أرينا وحقق فوزا هاما بنتيجة 2-1 ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي بمجموع 4-3،  في رحلته للبحث عن البطولة الخامسة عشر.

كما نجح بوروسيا دورتموند في خطف بطاقة التأهل للنهائي من باريس سان جيرمان، حيث حقق أسود الفيستيفاليا فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب إيدون بارك بنتيجة 1-0. 
وفي مباراة الإياب، حافظ بوروسيا دورتموند على نفس النتيجة لتكون مجموع المباريات 2-0.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 2024 دورتموند مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد ومعادلة نقاط برشلونة في الليجا بموسم 2009 – 2010

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

فستان "كيت بلانشيت" أثار الجدل.. إطلالات مبهرة لنجوم السينما على سجادة كان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة