أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استعدادًا لمواجهة فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة فياريال

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - داني سيبابوس - أردا جولر - ماريو مارتن.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - إبراهيم دياز.

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حكم مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

ويتولى الحكم "أليخاندرو هيرنانديز" إدارة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 93 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 79 نقطة، وجيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة.

بينما يتواجد فريق فياريال حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة.