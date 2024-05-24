الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملعب نهائى دورى أبطال أوروبا 2024

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والذي سيُقام بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي البطولة عقب الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي بينما تخطى بوروسيا دورتموند الألماني عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل النهائي.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يحتضن ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام مساء السبت الموافق 1 يونيو المقبل.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يلتقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني على مجموعة قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا.

ويمكنكم مشاهدة القناة بكل سهولة عبر قناة بين سبورت 1 على التردد التالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11013
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ⅔

طريق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

واستطاع ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، أن يحقق التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام بايرن ميونخ. بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-2، أظهر الملكي قوته في الإياب على ملعب أليانز أرينا وحقق فوزا هاما بنتيجة 2-1 ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي بمجموع 4-3، في رحلته للبحث عن البطولة الخامسة عشر.
كما نجح بوروسيا دورتموند في خطف بطاقة التأهل للنهائي من باريس سان جيرمان، حيث حقق أسود الفيستيفاليا فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب إيدون بارك بنتيجة 1-0. 
وفي مباراة الإياب، حافظ بوروسيا دورتموند على نفس النتيجة لتكون مجموع المباريات 2-0.

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موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

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