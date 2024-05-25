السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام سورى: قتيلان من حزب الله فى قصف إسرائيلى بريف حمص الغربى

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفاد إعلام سوري، بسقوط قتيلين من حزب الله في قصف إسرائيلي بريف حمص الغربي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية". 

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق: "استشهد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة دون أي تفاصيل أخرى".

احتراق ثلاث سيارات كانت في موقع التفجير

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار أدى الى احتراق ثلاث سيارات كانت في موقع التفجير، ولم يتضح على الفور من هو المستهدف بالانفجار.

ويقع حي المزة في غرب دمشق، ويضم مقرات أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة إلى سفارات أبرزها السفارة الإيرانية.

حزب الله ريف حمص الغربي قصف إسرائيلي قتيلان من حزب الله إعلام سوري

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