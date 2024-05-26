الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق الناقورة فى الجنوب اللبنانى

لبنان
لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الناقورة في الجنوب اللبناني.

 

حزب الله نفذ أمس 10 عمليات من الجنوب اللبناني

وكان أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، قال: إن حزب الله نفذ أمس 10 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية وأغلب هذه العمليات وتحديدًا 7 منها نفذت من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني الذي يعد مثلث الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا. 

وتابع: هناك 3 عمليات نفذت من القطاع الغربي الموازي للشريط البحري للجنوب اللبناني.

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