الدفاع المدنى الفلسطينى: قصف إسرائيلى هستيرى لمختلف أنحاء القطاع

قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأضاف "بصل"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفًا إسرائيليًا "هستيريًا" لمختلف أنحاء قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.

الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني والبنية التحتية

وأشار متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني التي تنتشل الشهداء والمصابين، كما دمر الاحتلال 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدني.

وتابع: الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية، مناشدًا ضرورة المساعدة للاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين.