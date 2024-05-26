الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى الفلسطينى: قصف إسرائيلى هستيرى لمختلف أنحاء القطاع

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأضاف "بصل"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفًا إسرائيليًا "هستيريًا" لمختلف أنحاء قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.

 

الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني والبنية التحتية

وأشار متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني التي تنتشل الشهداء والمصابين، كما دمر الاحتلال 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدني.

وتابع: الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية، مناشدًا ضرورة المساعدة للاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين.

قصف إسرائيلي هستيري قصف إسرائيلي هستيري غزة الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل مختلف أنحاء قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات مباشرة لقصف إسرائيلى كثيف للمناطق الشمالية من غزة

إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخين مضادين للدبابات على مستوطنة مرجليوت

"القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية تطلق نيرانها صوب مخيم جباليا

"القاهرة الإخبارية" ترصد مستجدات الأوضاع أمام معبر رفح (فيديو)

إعلام سورى: قتيلان من حزب الله فى قصف إسرائيلى بريف حمص الغربى

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية

دلالات قرارات "العدل الدولية" بضرورة وقف العمليات العسكرية فى غزة

تفاصيل اكتشاف "الأرض الجديدة".. كوكب متاح للحياة على بعد 40 سنة ضوئية

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى