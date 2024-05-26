اللقطات الأولى لشهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منطقة عبسان الكبيرة بخان يونس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية اللقطات الأولى لشهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منطقة "عبسان الكبيرة" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف إسرائيلي عنيف لمنطقة عبسان الكبيرة

وأظهرت اللقطات وصول شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي عنيف لمنطقة عبسان الكبيرة خلال الساعات الماضية.

ووصل المصابون إلى المستشفيات التي تعمل على قدر المستطاع في حالة نقص شديدة للوقود، حيث يصلون تباعًا نتيجة القصف العنيف على منطقة خان يونس، فضلًا عن قصف عنيف على المناطق الجنوبية تحديدًا في رفح الفلسطينية والمنطقة الشرقية.