جيش الاحتلال يسحب لواء جولانى ويقلص حجم قواته شرقى رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال سحب لواء جولاني ويقلص حجم قواته شرقي رفح الفلسطينية.

سحب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد سحب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس بعد قتال دام 4 أشهر وذلك في بداية شهر أبريل الماضي.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها البري في 3 ديسمبر الماضي، عقب الهدنة الإنسانية، وامتد توغلها من المناطق الشرقية إلى السطر وصولًا إلى وسط البلد وقيزان النجار وبطن السمين والمخيم وحي الأمل ومدينة حمد، كل ذلك وسط مقاومة ضارية لم تتوقف رغم كثافة النيران وحجم التدمير الهائل، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.