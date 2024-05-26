"القاهرة الإخبارية": جرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف بلدة عبسان شرق خان يونس

أكد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، سقوط عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس فى قطاع غزة.

فيما أشار إلى وصول عدد من المصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف إسرائيلي على منطقة عبسان الكبيرة، مضيفًا أن هناك قصفًا مدفعيًا يستهدف المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بجانب استهداف المدفعية شرق مخيم البريج وشمال غرب مخيم النصيرات وسط غزة.

طائرة حربية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في برج بمخيم 2 في النصيرات

وأشار إلى أن طائرة حربية إسرائيلية، قصفت شقة سكنية في برج بمخيم 2 في النصيرات وسط غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات وسط غزة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب غزة، وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال غزة، وقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة.