الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الاخبارية" تكشف تفاصيل الشاحنات المتجه لكرم أبوسالم تمهيدًا لدخول غزة

مساعدات
مساعدات

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بأن شاحنات تستعد على الجانب المصري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وأكدت "القاهرة الإخبارية، أن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبوسالم تتضمن كميات من المساعدات الغذائية إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودًا إلى قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن الشاحنات المتجهة من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبوسالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشاحنة الواحدة من الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبوسالم للعبور إلى قطاع غزة تحمل ما بين 15 و20 طنًا من المساعدات.

قطاع غزة

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