الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا رادع لمذابح الإسرائيليين في غزة.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يغدر بالنازحين

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير تلفزيوني بعنوان “لا رادع لمذابح الإسرائيليين في غزة بينما تغدر أيضًا بالنازحين في القطاع”.

أوضح التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتواني في ارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، فلا يمر يوم إلا وتسقط نيران الاحتلال عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء إما باستهداف المنازل وهدمها على ساكنيها، أو برصد أي تجمعات للمدنيين ثم قصفها.

وفي شمال القطاع إلى جنوبه، تضرب طائرات الاحتلال ومدافعه الفلسطينيين مثل استهداف منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة وقصف منطقة الفالوجا صاروخيا في هجوم أخرجت بعده عناصر الدفاع المدني 6 جثث لشهداء جراء العدوان.

وحتى النازحون تغدر بهم قوات الاحتلال أثناء تحركهم، فتقتلهم وهو يحاولن الحصول على ما يسد رمقهم  ويروي عطشهم ويداوي  جراحهم، وقبل كل ذلك البحث عن مأوى أمن.

ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي فلسطين

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