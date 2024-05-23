الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليلة دامية في غزة.. الاحتلال ينسف مساجد ومراكز إيواء ومستشفيات

خان يونس
خان يونس

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، إن التوزيع الجعرافي للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي اقترفت فلكل المحافظات نصيب من هذه المجازر، حيث كان معظم الشهداء الليلة الماضية من محافظة غزة جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل ومراكز إيواء في منطقة حي الدرج.

استهداف مركزا ومسجدا يأوي الفلسطينيين

وتابع، الغارة التي استهدفت منزل في حي الدرج تعود لعائلة شابط استشهد منهم 16 فلسطينيا، بالإضافة الى استشهاد 10 أطفال في منطقة مدرسة الزهره جراء غارة أخرى استهدفت مركز ومسجد كان قد أوى إليه الفلسطينيين جراء استمرار العملية البرية في منطقة الشمالية من قطاع غزة.

أشار إلى أن المحافظة الوسطى كانت شاهدة على جريمة أخرى اقترفت هذه المرة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات واستشهد على إثر ذلك 8 بعضهم من الأطفال، بالإضافة إلى غارة استهدفت منزل عائلة الشاعر في الجزء الغربي من مدينة رفح جنوب القطاع.

القصف والتمركز الإسرائيلي وصل إلى أقصى المناطق من جباليا

وفيما يتعلق بالميدان ومحاور القتال ما بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، أوضح أن هناك محورين أساسين هذا الصباح في المنطقة الشمالية من قطاع غزة تحديدا بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا، المخيم الذي دمر الاحتلال فيه مئات المنازل وسواها بالأرض، وما زال الجيش يقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية خاصة في منطقة شارع العجارمة، والقصف أيضا والتمركز الإسرائيلي وصل إلى أقصى المناطق من مخيم جباليا وكذلك المنطقة الشمالية بعد عملية بدأها الاحتلال من المنطقة الشرقية والجنوبية من المخيم.

أكد، أن الاحتلال لم يكن في السابق قد دخل إلى زقاق مخيم جباليا، هذه المرة سوى العديد من المنازل بالأرض وتمكن من الدخول إلى عمق المخيم ونسف مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين “الأونروا”، وكان قد نزح إليها الفلسطينيون منذ بدء الحرب وهي مدارس وسط مخيم جباليا.

إجراء تحقيق ميداني مع بعض الكوادر الطبية واعتقال أخرين

ولفت إلى أن التوغل الآن وصل إلى الأطراف الغربية والشمالية من مخيم جباليا باتجاه بلدة بيت لاهيا التي أجبر الاحتلال فيها السكان هناك على النزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، منوهًا أن الاحتلال أفرغ مستشفى عودة الذي حاصره لخمسة أيام، واستهدف طابقه الخامس بالقذائف المدفعية، والأن أصبح المستشفى خاليا من الكوادر الطبية ومن المرضى، فيما قام الاحتلال بإجراء تحقيق ميداني مع بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

خان يونس حي الدرج الطيران الحربى الإسرائيلى مراكز إيواء فلسطين قطاع غزة منطقة الشمالية من قطاع غزة

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