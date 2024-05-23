بعد اعتراف دول أوروبية.. رئيس كولومبيا يأمر بفتح سفارة لبلاده فى فلسطين

صرح وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبرتو موريلو، بأن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمر بفتح سفارة لبلاده في مدينة رام الله الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال موريلو، في تصريحات صحفية، إن فتح سفارة كولومبيا في رام الله الفلسطينية هي جزء من هدف السياسة الخارجية الذي تروج له "بترو" مع حكومات أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة أن الحكومات السابقة لكولومبيا اعترفت بفلسطين كدولة، في حكومة الرئيس (خوان مانويل) سانتوس، وأعطى الرئيس بيترو التعليمات بأن نقوم بفتح السفارة الكولومبية في رام الله وهذه هي الخطوة التالية التي سنتخذها.

يشار إلى أن هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وبعد أسابيع من إعلان بترو أن كولومبيا ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري.

فيما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.