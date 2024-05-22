الأربعاء 22 مايو 2024
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محمود مسلم: مصر تحملت كثيرًا من أجل إقرار السلام وإنقاذ الأبرياء الفلسطينيين

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، إن "مصر تحملت كثيرًا من أجل أن يقر السلام وأن يتم إنقاذ الأبرياء الفلسطينيين".

مصر خاضت معارك في محكمة العدل الدولية وفي كل الهيئات الدولية لإدانة الاحتلال

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن "مصر تقدم مساعدات إنسانية بمئات الأطنان إلى الجانب الفلسطيني، وهي التي تدافع بقوة عن دخول كل هذه المساعدات، وهي التي خاضت معارك سواء في محكمة العدل الدولية أو في كل الهيئات الدولية لإدانة هذا الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه ليس من الغريب أن تأتي هذه المحاولات في ظل الدور المصري الفعال الذي لم يتغير منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ولم نشهد تغييرًا في أي من ثوابت ومواقف مصر. نتذكر رفض مصر لخروج الأجانب إلا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حيث رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، استقبال أي مكالمة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال هذه الحرب.

وأوضح أن الموقف المصري يوضح انسحاب الرئيس السيسي من مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن بعد حادث مستشفى المعمداني، وأشار إلى أن مصر لها دور فعال في هذا الشأن ولقاءات كثيرة. وختم بالقول: "مصر هي الأدرى وهي الأعلم وهي الأكفى في فهم عقلية المفاوض الإسرائيلي".

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