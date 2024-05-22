القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تتقدم تجاه المناطق الغربية لرفح الفلسطينية

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم تجاه المناطق الغربية لرفح الفلسطينية، مضيفًا أن جيش الاحتلال يكثف القصف على الأحياء الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية الآن، لافتًا إلى أن مدينة رفح تشهد عدوانًا غير مسبوق لتوسيع التوغل.

وأشار إلى أن النازحين كلما ضاقت عليهم العمليات العسكرية اضطروا للتوجه نحو المناطق الغربية من قطاع غزة، وهذا يجري الآن في المحافظة الشمالية كون الاحتلال استهدف مراكز الإيواء بشكل مباشر في بلدة بيت لاهيه وأجبر السكان هناك على النزوح نحو المناطق الغربية وهم يحاولون دائمًا البقاء في النقطة الأقرب لمنازلهم والتي يمكن من خلالها العودة سريعًا، لكن الاحتلال يحاول الضغط أكثر على النازحين لإجبارهم على الذهاب نحو الشريط الساحلي الضيق الذي حدده من خلال المناطق الشمالية لمخيم الشاطئ وصولًا إلى منطقة الميناء ومن الشرق يحدها شارع الصحابة وهى بقعة صغيرة مقارنة بأعداد النازحين ومن تبقوا في المناطق الشمالية وفي مدينة غزة.