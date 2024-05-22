مسلم: مصر لديها تاريخ عريق فى المفاوضات والاتفاقيات وهدفها السلام بالمنطقة

علق الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، على تصريحات المصدر المصري رفيع المستوى قائلًا إن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

مصر تهدف إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن "مصر لديها تاريخ عريق في المفاوضات والاتفاقيات، خاصة أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، فهي دولة تهدف إلى السلام وتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

وتابع أن "مصر اعتادت منذ اليوم الأول أن تتحمل المسئولية، ودخولها في هذه المفاوضات تم بإلحاح كبير من كل الأطراف، وعندما تتحمل مصر المسئولية تتحملها من أجل استقرار المنطقة من أجل تعميم السلام والحفاظ على الأبرياء الذين يموتون يوميًا".

إسرائيل اتهمت مصر بأنها أغلقت معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أن: "مصر لديها صقل ومصداقية ودور تقوم به وتتحمله، وتتلقى مقابله اتهامات جزافية أحيانًا من الإعلام الإسرائيلي، وأحيانًا للأسف من حماس، والآن من الإعلام الدولي الذي يحملها المسئولية، لقد اتهموا مصر في الإعلام الإسرائيلي بتزويد حماس بالأسلحة، وهذا خطأ فادح، وإسرائيل نفسها اتهمت مصر بأنها أغلقت معبر رفح في محكمة العدل الدولية، وهذا خطأ أيضًا كبير".

وأوضح أن "كل من يريد أن يعرف المسئولية فعليه أن يلقي الاتهامات على مصر، وكما نرى وصلت الاتهامات إلى درجة من السذاجة غير المقبولة وغير المعتادة"، متسائلًا: "هل مصر بكل أجهزتها وإدارتها لديها سذاجة لهذه الدرجة حتى ترسل ورقة لرفح وورقة لإسرائيل دون أن يكون هناك من يراجع وراءها سواء أمريكا أو قطر أو إسرائيل أو حماس؟".

وأكد: "عندما نقرأ مثل هذه الأخبار، لا يمكن لنا سوى الضحك في هذا الموقف المأساوي، خاصة وأن المنطقة كافة على وشك الانفجار، وهناك من ينقذ الحكومة الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاق. وبدلًا من إيلام أو توجيه اللوم إلى الحكومة الأمريكية أو إسرائيل التي رفضت التوقيع على الاتفاق، يتم الضحك على الشعوب بعبارات على لسان مصدر مطلع رفض ذكر اسمه في هذه القضية".