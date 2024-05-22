استدعاء السفراء وطلبات عقابية واقتحامات.. خطة "الاحتلال" لمحاوطة أوروبا ردًا على الاعتراف بفلسطين

حالة من الجدل شهدها المشهد السياسي الفلسطيني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فور إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري، ما بين ترحيب من الرئاسة والحكومة الفلسطينية، موضحتين أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقًا راسخًا ومعترفًا به بموجب القانون الدولي، وما بين غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الوطنية، ردًا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين.

وزير المالية الإسرائيلي: إعداد خطة استراتيجية لتخطيط ثلاث مستعمرات

وطالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الوطنية، ردًا على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

ووفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، دعا سموتريتش إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستعماري في الضفة الغربية، للمصادقة على عشرة آلاف وحدة استعمارية لتكون جاهزة للتقدم المهني، مطالبًا بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينت، غدًا الخميس، بإقامة مستعمرة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

كما وجّه ما تسمى مديرية الاستعمار بإعداد خطة استراتيجية لتخطيط ثلاث مستعمرات تمهيدًا للمصادقة عليها، مشيرًا إلى أنه سيطالب بإلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسئولين في السلطة الوطنية بشكل دائم لكل المعابر، مع فرض غرامات مالية إضافية على كبار المسئولين وعائلاتهم.

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى

من جانبه، قرر وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن جفير، اقتحام باحات المسجد الأقصى لأول مرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردًا على اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين.

كما اقتحم مستوطنون باحات الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

استدعاء سفراء الدول الثلاثة

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أمرت باستدعاء‭ ‬فوري لسفرائها من أيرلندا والنرويج وإسبانيا، ردًا على قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى أيرلندا والنرويج، لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك، وأصدرت التعليمات لعودة السفراء الإسرائيليين إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".

وبحسب كاتس فإن الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها.